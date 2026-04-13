Putin Sambut Prabowo di Istana Kremlin: Terima Kasih Berkunjung ke Moskow 

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |19:34 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin (foto: dok ist)
MOSKOW - Presiden RI Prabowo Subianto disambut hangat Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026). Putin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo yang telah memenuhi undangan resminya.

"Yang Mulia Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan. Pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow," ungkap Putin kepada Prabowo mengawali sambutannya.

Putin juga menekankan bahwa hubungan antara Indonesia dan Rusia terus berkembang secara positif. Menurutnya, komunikasi antara kedua negara berlangsung secara rutin dan semakin menunjukkan kedalaman kerja sama.

"Sahabatku, saya sangat senang bahwa kontak kita bersifat rutin dan menekankan sifat khusus hubungan kita. Baru-baru ini kita menandatangani deklarasi mengenai sifat khusus ini, dan ini benar-benar diisi dengan konten yang konkret," katanya.

"Yang Mulia Sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot," paparnya.

 

