HOME NEWS NASIONAL

Catat! Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |19:16 WIB
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa keberangkatan kloter pertama jemaah haji akan berlangsung pada 22 April 2026. Untuk puncak haji, ia menyebutkan diperkirakan pada 25–26 Mei.

"Kemudian keberangkatan jemaah dan petugas. Operasional penyelenggaraan haji tahun 2026 dimulai pada tanggal 21 April 2026 dengan jemaah haji gelombang pertama masuk asrama haji. Keberangkatan diharapkan tanggal 22 April sampai dengan kloter terakhir 21 Mei," kata Irfan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Rabu (15/4/2026).

Irfan berharap Presiden Prabowo Subianto akan melepas secara langsung keberangkatan jemaah haji pada 22 April. Ia menyebutkan, puncak haji diperkirakan berlangsung pada 25–26 Mei.

“Puncak haji diperkirakan tanggal 25 sampai dengan 26 Mei, yaitu Arafah. Kemudian operasional pemulangan haji dimulai tanggal 1 Juni dan insyaallah berakhir pada 1 Juli 2026,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan 16 embarkasi, dengan tambahan di Cipondoh, Tangerang, dan Yogyakarta.

“Yogyakarta ini agak istimewa, sesuai dengan Jogja Istimewa, karena kita tidak menggunakan asrama haji, tetapi menggunakan hotel yang ada di dekat bandara,” ungkapnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212574//irfan_yusuf-yTKH_large.jpg
Menhaj Ingatkan WNI Jangan Nekat Pergi Haji Tanpa Visa Resmi: Risiko Blacklist 10 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212446//menteri_haji_dan_umrah_m_irfan_yusuf-D9Ma_large.jpg
Alasan Menhaj Tutup Rapat Wacana War Ticket Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212450//menteri_haji_dan_umrah_ri_mochamad_irfan_yusuf-R4SJ_large.jpg
Biaya Penerbangan Haji 2026 Naik, Pemerintah Siap Tanggung Lewat Keuangan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212468//pemerintah-cILy_large.jpg
Arab Saudi Resmi Tetapkan Pembatasan Akses ke Kota Makkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212357//kemenhaj-rG92_large.jpg
Menhaj Putuskan Hentikan Wacana 'War Ticket' Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/337/3212356//petugas_haji-cX4t_large.jpg
Petugas Haji Mulai Berangkat ke Arab Saudi Pertengahan April 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement