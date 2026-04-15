Catat! Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026

JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, menyatakan bahwa keberangkatan kloter pertama jemaah haji akan berlangsung pada 22 April 2026. Untuk puncak haji, ia menyebutkan diperkirakan pada 25–26 Mei.

"Kemudian keberangkatan jemaah dan petugas. Operasional penyelenggaraan haji tahun 2026 dimulai pada tanggal 21 April 2026 dengan jemaah haji gelombang pertama masuk asrama haji. Keberangkatan diharapkan tanggal 22 April sampai dengan kloter terakhir 21 Mei," kata Irfan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Rabu (15/4/2026).

Irfan berharap Presiden Prabowo Subianto akan melepas secara langsung keberangkatan jemaah haji pada 22 April. Ia menyebutkan, puncak haji diperkirakan berlangsung pada 25–26 Mei.

“Puncak haji diperkirakan tanggal 25 sampai dengan 26 Mei, yaitu Arafah. Kemudian operasional pemulangan haji dimulai tanggal 1 Juni dan insyaallah berakhir pada 1 Juli 2026,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan 16 embarkasi, dengan tambahan di Cipondoh, Tangerang, dan Yogyakarta.

“Yogyakarta ini agak istimewa, sesuai dengan Jogja Istimewa, karena kita tidak menggunakan asrama haji, tetapi menggunakan hotel yang ada di dekat bandara,” ungkapnya.