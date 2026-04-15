Bareskrim Gerebek Pabrik Whip Pink 'Gas Tertawa' di Jakarta, Omzet Capai Miliaran

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |20:16 WIB
Bareskrim gerebek pabrik Whip Pink 'Gas Tertawa' di Jakarta (Foto: Jonathan S/Okezone)
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri gerebek rumah produksi atau pabrik pembuat gas N₂O merek Whip Pink 'gas tertawa' ilegal di kawasan Jakarta. Pabrik Whip Pink tersebut diketahui memiliki omzet miliaran rupiah setiap bulannya.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso menjelaskan operasi ini dimulai saat polisi melakukan pembelian terselubung untuk mengetahui keberadaan pabrik tersebut. Singkatnya, polisi berhasil menguak keberadaan ruko yang dijadikan tempat operasional untuk mengisi gas berbahaya tersebut.

"Berawal dari adanya peredaran produk gas N₂O merek Whip Pink, Tim Subdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan pembelian terselubung untuk mengetahui titik pengambilan barang," ujar Eko, Rabu (15/4/2026).

Saat penggerebekan, polisi turut menyita barang bukti lebih dari 2.000 tabung Whip Pink. Ribuan tabung itu meliputi tabung isi berbagai varian ukuran, tabung kosong, dan tabung pengisian.

"Tim juga menemukan produk gas N₂O merek Whip Pink berbagai varian berat yang sudah siap edar, kardus pengemasan, label plastik pink bertuliskan Whip Pink berbagai varian berat, stiker untuk kemasan produk, hot gun, serta timbangan," ujar Eko.

Eko menjelaskan, dari hasil pengungkapan itu, polisi setidaknya menangkap sembilan orang. Namun, polisi masih akan melakukan gelar perkara sebelum menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap.

"Subdit III Dittipidnarkoba membawa 9 orang yang diamankan dari 3 TKP beserta barang bukti dari 3 TKP menuju Kantor Bareskrim Polri guna pemeriksaan lebih lanjut," imbuh dia.

