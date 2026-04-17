Pramono Bakal Tugaskan PJLP Khusus Buru Ikan Sapu-Sapu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |00:04 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan akan membentuk petugas penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) khusus untuk menangani populasi ikan sapu-sapu yang massif di kawasan DKI Jakarta. Ia menyebut pengurangan populasi ikan sapu-sapu menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Artinya ini yang kemudian menjadi PR bagi Pemerintah Jakarta kami akan konsentrasi dan untuk itu nanti akan ada penugasan secara khusus PJLP yang menangani," ujar Pramono kepada wartawan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (17/4/2026).

Pramono menambahkan, ikan sapu-sapu bisa bertelur hingga mencapai 3.000 telur. Kondisi perkembangbiakan yang cepat itu perlu ditangani lantaran kehadiran spesies itu juga mengancam ekosistem hingga kesehatan.

"Ikan sapu-sapu yang wanita yang perempuan itu rata-rata lebih gemuk daripada yang pria dan telurnya satu ikan itu bisa 1.000 lebih ya. 300 sampai 3.000 (telur). Jadi bertelurnya cepat banget," imbuh dia.

Mantan Sekretaris Kabinet itu menjelaskan populasi ikan sapu-sapu mencapai angka 60% di Jakarta. Meski tidak merinci target akhirnya, ia menegaskan pengurangan populasi sapu-sapu di Jakarta akan dilakukan secara maksimal.

"Kami melakukan tindakan untuk mengurangi populasi ini dan mudah-mudahan kalau ditanya berapa persen (target pengurangan) harusnya ya sebisa mungkin semaksimal mungkin kami akan lakukan untuk mengurangi. Karena kalau ini dibiarkan sebentar saja dominasinya pasti akan kembali," tutur Pramono.
 

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
