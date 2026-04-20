Petugas PPSU di Pasar Minggu Dipukuli Kawanan Begal Usai Gagal Beraksi

JAKARTA – Seorang petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta Selatan, menjadi korban dugaan pembegalan saat tengah bekerja menyapu jalan di kawasan Pasar Minggu.

Peristiwa tersebut terjadi di depan toko buah di Jalan Raya Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kamis (16/4/2025) sekitar pukul 05.40 WIB.

Kapolsek Pasar Minggu, Anggiat Sinambela, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) terkait dugaan percobaan pencurian sepeda motor.

Korban diketahui bernama Nasri (52), seorang petugas PPSU yang merupakan warga Pejaten Timur. Saat kejadian, korban sedang menyapu jalan dan memarkirkan sepeda motornya di depan toko buah.

Berdasarkan keterangan kepolisian, korban melihat salah satu pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih-merah mencoba menaiki sepeda motor miliknya.