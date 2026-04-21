Iklan "Lelah dengan Istri" Viral, 30 Ribu Pemuda Ikut Wajib Militer

Iklan "Lelah dengan Istri" Viral, 30 Ribu Pemuda Ikut Wajib Militer
Iklan "Lelah dengan Istri" Viral, 30 Ribu Pemuda Ikut Wajib Militer (Ilustrasi/Royal Thai Army)
BANGKOK - Viral di media sosial iklan kampanye untuk merekrut sukarelawan agar mengikuti wajib militer. Lewat kampanye yang humoris, berbondong-bondong pemuda mendaftar ikut wajib militer. 

Hal ini sebagaimana terjadi di Thailand. Melansir The Star, Selasa (21/4/2026), pada awal wajib militer tahun ini, tentara Thailand merekrut lebih dari 30.000 sukarelawan per 8 April. Hal ini berkat kampanye media sosial yang secara humoris mengajak para pria untuk beristirahat dari istri mereka.

"Pada awal kampanye wajib militer, pasukan darat menerima lebih dari 30.000 aplikasi online dari sukarelawan, mencapai tingkat pemenuhan 105 persen untuk pertama kalinya dalam kampanye perekrutan sukarelawan online," kata Angkatan Darat Kerajaan Thailand.

Ini adalah jumlah sukarelawan terbanyak yang mendaftar secara online.

"Gabunglah dengan pasukan darat! Pada hari pendaftaran, gaji prajurit Anda untuk bulan pertama dinas - 8.000 baht [US$246] - akan ditransfer ke rekening ibu Anda! Gaji tinggi, makanan gratis, dan akomodasi barak menanti Anda!" demikian bunyi salah satu iklan kampanye tersebut.

"Bosan dengan istri Anda? Tidak ada tempat yang lebih baik untuk menjauh darinya selain kamp militer!" demikian bunyi pesan militer lainnya.

Para juru kampanye juga menyentuh pengalaman pasca-putus cinta. Kampanye itu menyarankan bahwa militer adalah tempat yang tepat untuk melupakan mantan Anda.

