Prabowo Ucapkan Selamat Hari Kartini 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, Selasa (21/4/2026). Ucapan tersebut disampaikan Prabowo melalui unggahan di akun Instagram resminya @Prabowo.

Dalam unggahan tersebut, Prabowo membagikan sebuah foto bernuansa monokrom yang menampilkan potret pahlawan emansipasi perempuan, Raden Ajeng Kartini.

Unggahan itu bertuliskan pesan singkat "Selamat Hari Kartini, 21 April 2026," lengkap dengan nama dan jabatan Prabowo Subianto di bagian bawah sebagai Presiden Republik Indonesia.

Melalui unggahan tersebut, Kepala Negara tampak ingin mengajak seluruh masyarakat untuk terus meneladani semangat perjuangan Kartini dalam memajukan pendidikan dan hak-hak kaum perempuan.

Diketahui, peringatan Hari Kartini setiap tanggal 21 April sendiri didasarkan pada Keputusan Presiden No. 108 Tahun 1964, sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa Kartini yang telah membuka jalan bagi pendidikan dan kemandirian perempuan di tanah air.

(Awaludin)

