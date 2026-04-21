Soal Ambang Batas Parlemen, Dasco Ingin Tak Memberatkan Partai Politik

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ingin ambang batas parlemen atau parliamentary treshold memberatkan partai politik. Ambang batas parlemen ini menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian dalam rencana pembahasan revisi undang-undang tentang Pemilu.

Revisi mesti dilakukan karena menjadi perintah Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengkaji ulang ambang batas parlemen 4 persen.

"Ya kita lagi lihat untuk ambang batas yang kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai yang lain," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Di sisi lain, soal rencana pembahasan RUU Pemilu ini, Dasco meminta semua pihak bersabar. Ia menyatakan, DPR ingin menampung terlebih dahulu pandangan dari setiap partai politik.

"Kita lagi minta partai-partai politik melakukan simulasi, baik yang ada di parlemen maupun di non-parlemen, yang tidak ada di parlemen. Nah, sehingga jangan diburu-buru," ujarnya.

(Arief Setyadi )

