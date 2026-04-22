Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buntut Ngopi di Kafe, Koruptor Supriadi Dipindah ke Nusakambangan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |14:08 WIB
Buntut Ngopi di Kafe, Koruptor Supriadi Dipindah ke Nusakambangan
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menyatakan pihaknya telah menindak petugas lapas yang mengawal narapidana koruptor ke kafe di Sulawesi Tenggara (Sultra). Bahkan, narapidana yang melanggar tersebut telah dipindahkan ke Nusakambangan.

“Kepada pelanggar sudah saya pindahkan ke Nusakambangan,” kata Agus saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (22/4/2026).

Agus menjelaskan, peristiwa itu terjadi saat narapidana tengah menjalani proses persidangan. Namun, ia menegaskan petugas lapas sejatinya tidak memiliki kewenangan untuk mengawal narapidana di luar lapas.

“Karena itu, saya minta dibuatkan edaran. Jika ada bon tahanan untuk sidang, pengawalan harus dilakukan oleh kepolisian,” ujarnya.

Meski demikian, Agus memastikan petugas lapas yang terlibat tetap ditindak karena dinilai lalai dalam menjalankan tugas.

“Risikonya, saat dalam pengawasan mungkin petugas kurang maksimal. Kita tindak pegawainya karena dia lalai. Meski bukan tugas utamanya, saat dia berada di situ tetap harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sebelumnya, Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Sat Ops Patnal) Ditjenpas bersama Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tenggara memeriksa Supriadi, narapidana kasus korupsi tambang nikel yang kedapatan berada di luar rumah tahanan (rutan).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213145//viral-UKme_large.jpg
Profil dan Rekam Jejak Supriadi, Napi Korupsi Rp233 M yang Kepergok Ngopi di Kendari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/340/3211266//lapas-EhBg_large.jpg
Hari Bakti Pemasyarakatan, Lapas Cibinong Jadi Tuan Rumah Cek Kesehatan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192526//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto-Bm2Q_large.jpg
Serahkan Diri, Warga Binaan Lapas Aceh Tamiang Bakal Dapat Tambahan Remisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/455/3190958//menteri_agus-H0RB_large.jpg
Reformasi Pemasyarakatan, Menteri Agus: Warga Binaan Jadi Co-Creator Industri Fashion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/1/3187618//menteri_imipas_agus_andrianto-tUmI_large.jpg
Komitmen Ciptakan Perubahan, Menteri Imipas Terima Penghargaan Transformational Leader
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/1/3187171//kemenimipas_resmikan_dua_titik_layanan_imigrasi-7EW0_large.jpg
Menteri Agus Resmikan Campus Immigration Point Undip dan Surakarta Immigration Lounge
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement