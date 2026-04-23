Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ribuan Barang Penumpang Kereta Tertinggal Sejak Awal 2026, Nilainya Rp1,6 Miliar

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |06:00 WIB
A
A
A

JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat sebanyak 1.516 item barang tertinggal oleh pelanggan selama periode Januari hingga Maret 2026. Dari total itu, terdiri atas 106 item makanan, 977 barang umum, dan 433 barang berharga, dengan estimasi nilai mencapai Rp1.648.511.500.

Data tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kewaspadaan pelanggan terhadap barang bawaan selama perjalanan.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan dari seluruh barang yang ditemukan, sebanyak 914 item telah berhasil dikembalikan kepada pemilik. Sementara itu, 591 item lainnya masih dalam proses penanganan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 61,02 persen.

“Pelanggan yang kehilangan barang diimbau untuk segera melapor kepada kondektur, petugas Polsuska, atau melalui Contact Center KAI 121 agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Franoto, Rabu (22/4/2026).

Franoto menjelaskan,  layanan Lost and Found merupakan fasilitas yang disediakan KAI untuk membantu pelanggan menemukan kembali barang yang tertinggal, baik di dalam kereta maupun di area stasiun.

Seluruh barang temuan didata, diberi label, dan dimasukkan ke dalam sistem terintegrasi secara nasional untuk memudahkan pelacakan dan pengembalian. Namun demikian, KAI tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang akibat kelalaian pelanggan.

“Kami mengimbau seluruh pelanggan untuk selalu menjaga dan memastikan barang bawaannya. Layanan Lost and Found merupakan bentuk komitmen pelayanan KAI, namun tanggung jawab utama tetap berada pada masing-masing pelanggan,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kereta kereta api KAI KRL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3214047//menko_ahy-nIQD_large.png
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3214040//menko_ahy-48Xj_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3214009//kai-tpWP_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3214027//ahy-0Ygu_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213886//krl-qzYa_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213583//karyawan_tes_kesehatan-aWyJ_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement