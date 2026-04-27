HOME NEWS NASIONAL

DPR Minta Evaluasi Reklamasi Pulau Serangan, Soroti Dampak Lingkungan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |09:34 WIB
DPR Minta Evaluasi Reklamasi Pulau Serangan, Soroti Dampak Lingkungan
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, meminta pemerintah mengevaluasi aktivitas reklamasi di Pulau Serangan, Denpasar, Bali. Ia menilai proyek reklamasi di kawasan tersebut berlangsung masif dan berpotensi merusak ekosistem mangrove.

Ia menyebut reklamasi yang berlangsung selama puluhan tahun telah mengubah bentang alam Pulau Serangan secara drastis. Berdasarkan data spasial, luas Pulau Serangan meningkat dari 169,64 hektare menjadi 600,96 hektare sejak 1985 hingga 2024.

“Sepanjang hampir empat dekade, luas Pulau Serangan bertambah 431,32 hektare. Artinya, rata-rata setiap tahun luas pulau ini bertambah sekitar 10 hektare,” kata Rajiv, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, Pulau Serangan yang sebelumnya merupakan pulau kecil dengan fungsi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat pesisir, kini mengalami perubahan signifikan akibat reklamasi.

“Masalah utama dari reklamasi Pulau Serangan bukan semata bertambahnya daratan, tetapi hilangnya fungsi ekologis ruang pesisir yang sebelumnya menopang kehidupan masyarakat lokal,” tegas politikus Partai NasDem itu.

Rajiv juga mengutip penelitian ilmuwan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyebut kebijakan reklamasi di Pulau Serangan berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti abrasi pantai.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/320/3214787//batu_bara-wVbo_large.jpg
Transaksi Batu Bara DMO Didorong Gunakan Rupiah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214496//dpr-W0sB_large.jpg
DPR: Tarik Pajak di Selat Malaka Bakal Timbulkan Konflik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/340/3214357//viral-tU4g_large.jpg
Pelaku Pembunuhan Sadis di Amerika Serikat Ditangkap di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/337/3214330//dpr_ri-mrdG_large.jpg
12 Poin Aturan Pekerja Rumah Tangga dalam UU PPRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214133//dpr_ri-2ZOP_large.jpg
UU PPRT Disahkan, Bukti Perlindungan Pekerja Domestik yang Terpinggirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214043//menlu-zxAf_large.jpg
Blak-blakan, Menlu Ungkap Alasan Jarang Hadir Rapat di Komisi I DPR
