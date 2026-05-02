HOME NEWS MEGAPOLITAN

Long Weekend, TMII Dipadati 10 Ribu Pengunjung

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |19:06 WIB
JAKARTA - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur jadi tempat liburan menarik masyarakat pada momen long weekend. Ribuan pengunjung memadati TMII pada Sabtu (2/5/2026) dan menikmati waktu libur panjang.

Dept Head Corporate Communication TMII, Ken Elsa, mengatakan 10 ribu pengunjung telah memadati TMII di akhir pekan ini sekaligus libur panjang long weekend.

“Per jam 13.00 WIB sudah 10 ribu pengunjung,” ungkap Ken Elsa, kepada Okezone, Sabtu (2/5/2026).

Menurut pantauan, cuaca mendung terlihat menyelimuti destinasti wisata TMII sejak pukul 13.30 WIB. Hujan lebat sempat turun sejak pukul 14.30 WIB. Namun, ribuan pengunjung tetap antusias menikmati libur panjang di destinasi wisata yang ramah di kantong ini.

Terlihat para pengunjung tetap antusias menaiki shuttle kereta listrik, menyewa sepeda dan skuter, hingga berjalan santai di area TMII yang teduh.

Pada momen long weekend ini, pengunjung didominasi wisatawan keluarga yang membawa anak-anak, hingga beberapa remaja yang menikmati libur panjang May Day. Meski hujan sempat turun, para pengunjung TMII berteduh sementara dan kembali menikmati liburan.

Di antaranya Kamids dan Hesti. Dua wanita warga Kelapa Gading, Jakarta Utara ini rela jauh-jauh menuju TMII untuk bisa menaiki kereta gantung dan menonton pertunjukan tari kecak. Libur May Day ini membuat mereka ingin menikmati waktu luang di TMII,

“Lagi libur kerja, tadinya mau nonton tari kecak tapi enggak dapat tiket. Akhirnya mau naik kereta gantung,” ungkap Kamida.

 

