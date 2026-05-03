Prajurit TNI Serentak Sambangi Wilayah Pedalaman Papua untuk Beri Pelayanan Medis

Satgas Pamtas TNI memberikan pelayanan medis bagi warga di perbatasan RI-PNG.

PAPUA - Prajurit TNI memberikan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Kehadiran TNI menjadi harapan bagi masyarakat Papua untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak.

Personel Satgas Yonif 200/BN melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan gigi dan kebersihan tangan kepada siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) Inpres Mbua, Distrik Mbua. Sementara itu, personel Satgas Pamtas RI–PNG Kewilayahan Yonif 136/Tuah Sakti melaksanakan pengobatan keliling bagi masyarakat Distrik Nume, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.

"Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh warga yang memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara langsung," ujar Kapuspen TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, Minggu (3/5/2026).

Dilanjutkannya, personel Satgas Yonif 711/Raksatama melaksanakan pelayanan kesehatan bagi warga di Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

"Kegiatan dilakukan dengan mendatangi langsung kampung-kampung dan pemukiman warga guna memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses menuju fasilitas medis," ujarnya.

Selain itu, personel kesehatan Pos Pirime Satgas Yonif 511/DY, pada Rabu (29/4/2026), juga memberikan obat-obatan serta vitamin gratis kepada masyarakat di Kampung Wenam, Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya.

"Kegiatan ini menjadi bukti nyata kehadiran TNI dalam menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil, sekaligus memberikan pelayanan kesehatan dasar yang sangat dibutuhkan oleh warga setempat," ujar Aulia.