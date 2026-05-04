Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Hardiknas di Jakarta, Polda Metro Kerahkan 3.545 Personel

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |12:01 WIB
Demo Hardiknas di Jakarta, Polda Metro Kerahkan 3.545 Personel
Demo Hardiknas (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan 3.545 personel untuk menjaga dan melayani aksi massa, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026. Demo itu dijadwalkan berlangsung di sejumlah titik di Jakarta hari ini, Senin (4/5/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengungkapkan, personel disebar ke sejumlah lokasi. Adapun yang menjadi perhatian yakni kawasan Monas, Gedung DPR/MPR RI, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

“Polda Metro Jaya menyiapkan 3.545 personel pelayanan. Jumlah tersebut terdiri dari unsur Polda Metro Jaya sebanyak 3.351 personel, jajaran Polres sebanyak 176 personel, serta Kayan dan Padal sebanyak 18 personel. Selain itu, kegiatan ini juga didukung Sabuk Kamtibmas sebanyak 250 personel. Mereka ditempatkan di sejumlah titik untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif,” kata Budi. 

Selanjutnya, Budi mengatakan polisi akan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam melayani massa aksi. Personel juga disiapkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, penjagaan objek, imbauan, hingga antisipasi potensi gangguan kamtibmas.

“Kami tekankan kepada seluruh personel agar bertindak persuasif dan humanis. Kehadiran Polri untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, tanpa mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216223//penangkap_pelakiu_vape_narkoba-7xqZ_large.jpg
Bongkar Lab Vape Berisi Narkoba di Jakbar, Satu Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/337/3215990//seskab_teddy_indra_wijaya-W2ga_large.jpg
Seskab Teddy Ucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional, Ajak Generasi Muda Asah Potensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/624/3215985//hardiknas_2026-yYz8_large.jpg
30 Ucapan Hari Pendidikan Nasional 2026, Inspiratif dan Penuh Makna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3215978//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-ucXA_large.jpg
Polisi Buru Aktor Intelektual di Balik Rusuh Demo May Day
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/11/3215970//bri_peduli_ini_sekolahku-fj7K_large.jpg
Hardiknas 2026, BRI Peduli Gelar Ragam Kegiatan Inspiratif di SDN 104 Langensari Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/337/3215948//presiden_prabowo_subianto-8yRX_large.jpg
Prabowo: Selamat Hari Pendidikan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement