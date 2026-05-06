Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksi BAIS TNI Bantah Ada 'Operasi Khusus' Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |13:02 WIB
Saksi BAIS TNI Bantah Ada 'Operasi Khusus' Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus
Sidang Andrie Yunus di Pengadilan Militer (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Saksi dari BAIS TNI membantah adanya perintah ataupun operasi khusus dalam kasus dugaan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Hal itu disampaikan saksi Komandan Detasemen Markas BAIS TNI Kolonel Inf. Heri Heryadi dan Pabandya D 31 Pampers Dit B BAIS TNI Letkol Chk Alwi Hakim Nasution.

"Ada perintah dari Dandenma? Saudara sudah disumpah ini?" tanya hakim dalam persidangan, Rabu (6/5/2026).

"Siap, tidak ada Yang Mulia. Siap, tidak ada," ujar Komandan Detasemen Markas BAIS TNI Kolonel Inf. Heri Heryadi.

Hakim menanyakan tentang ada tidaknya kecurigaan dari para terdakwa yang sempat berkumpul bersama. Saksi Heri menyebutkan para terdakwa sebelum peristiwa penyiraman tampak normal. Terdakwa 2, 3, dan 4 memiliki ruangan yang berdekatan, sedangkan Terdakwa 1 terpisah lantai namun masih dalam satu gedung.

"Sebelum tanggal 13 itu mereka normal saja karena kebetulan Terdakwa II, III, dan IV ini ruangannya berdekatan, ruang kerja. Yang terpisah hanya Terdakwa I, terpisah lantai tapi satu gedung. Mereka rutin saja. Makanya kemarin dari kronologi dakwaan itu mereka hanya ngobrol biasa," tutur saksi.

Hakim kemudian menyinggung ada tidaknya perintah atas dugaan penyiraman yang dilakukan para terdakwa terhadap Andrie Yunus. Heri menegaskan, tidak ada perintah apa pun terkait kasus tersebut, karena tidak pernah ada pembahasan di luar urusan internal satuan.

"Karena tidak mungkin tiga perwira satu bintara bekerja sendiri. Dandenma tanggung jawab. Bagaimana?" tanya hakim.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216716/andrie_yunus-Vtvo_large.jpg
Saksi Marah Pelaku Penyiraman Andrie Yunus Anggota BAIS TNI, Coreng Nama Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216706/penyiraman_air_keras-ZhUg_large.jpg
Saksi Akui Sempat Lihat Terdakwa Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus, Wajahnya Gosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216687/andrie_yunus-P8H2_large.jpg
5 Saksi dari BAIS TNI Dihadirkan di Sidang Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/338/3215524/polri-fyDi_large.jpg
Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Penyiraman Air Keras, Motifnya Sakit Hati karena Sepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215476/penjara-DiHr_large.jpg
Penyiram Air Keras ke Pesepeda di Cengkareng Ditangkap, Motifnya Dendam Kalah Main Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215456/tni-AwYy_large.jpg
Hakim Semprot Anggota TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus karena Melamun  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement