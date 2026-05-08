Sultan Brunei Terbangkan Pesawatnya Sendiri saat Hadiri KTT ASEAN di Filipina

Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah menerbangkan pesawat sendiri untuk menghadiri KTT ASEAN di Filipina.

CONSOLACION— Sultan Brunei Haji Hassanal Bolkiah menerbangkan pesawatnya sendiri ke Cebu. Filipina untuk menghadiri KTT Asean 2026. Pesawat Boeing 747-8 yang dipiloti Sultan Hassanal Bolkiah mendarat di Pangkalan Udara Mactan–Benito N. Ebuen, Cebu menjelang pertemuan puncak pemimpin negara-negara Asia Tenggara itu.

Diwartakan Cebu Daily News, Sang Sultan, seorang pilot berlisensi, tiba di Cebu pada Rabu, (6/5/2028) malam, dengan didampingi oleh putranya, Pangeran Abdul Mateen. Sultan dijadwalkan menghadiri KTT ASEAN ke-48 dan Pertemuan Terkait, yang akan berlangsung pada tanggal 7–8 Mei.

Setibanya di Cebu, Bolkiah dan putranya disambut oleh Sekretaris Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Rex Gatchalian, Gubernur Cebu Pamela Baricuatro, dan Walikota Lapu-Lapu City Cynthia King-Chan.

Cebu telah dipilih sebagai tempat penyelenggaraan KTT ASEAN ke-48, dengan Filipina sebagai ketua, dan acara-acara penting akan diadakan di Mactan, Lapu-Lapu City.

Semua pemimpin dari negara-negara anggota ASEAN diharapkan hadir dalam KTT tersebut, kecuali Myanmar, yang akan diwakili oleh Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negerinya.

(Rahman Asmardika)

