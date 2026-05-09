HOME NEWS NASIONAL

BMKG Deteksi Siklon Tropis Hagupit, Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |08:40 WIB
BMKG Deteksi Siklon Tropis Hagupit, Ingatkan Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi (Dok BMKG)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta melaporkan munculnya Siklon Tropis Hagupit yang kini berada di Samudra Pasifik utara Papua. Siklon ini terpantau bergerak ke arah barat laut, berdasarkan data pada Jumat (8/5/2026) pukul 19.00 WIB

1. Siklon Tropis Hagupit

Siklon Tropis Hagupit berkembang dari Bibit Siklon Tropis 93W yang mencapai intensitas siklon tropis pada 06 Mei 2026 pukul 13.00 WIB di luar wilayah Monitoring TCWC Jakarta. 

"Saat ini, Siklon Tropis Hagupit telah memasuki wilayah monitoring TCWC Jakarta dan berada di Samudra Pasifik utara Papua," tulis BMKG lewat akun media sosial Instagram resminya, dikutip Sabtu (9/5/2026).

BMKG memprediksi, dalam 24 jam ke depan, kecepatan angin maksimum Siklon Hagupit diperkirakan persisten dan tetap berada pada Kategori 1.

Meskipun pusat siklon berada di Samudra Pasifik, fenomena ini memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di sejumlah wilayah Indonesia, setidaknya hingga Sabtu, pukul 19.00 WIB, khususnya di wilayah timur Indonesia. 

Masyarakat di wilayah Papua diimbau mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat sebagai dampak dari keberadaan siklon tersebut. 

Selain itu, peningkatan tinggi gelombang laut antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori moderate sea diprediksi terjadi di sejumlah perairan, mulai dari Laut Maluku bagian utara hingga Samudra Pasifik yang meliputi wilayah Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua.

