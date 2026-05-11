Bebas Bersyarat, Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Resmi Tinggalkan Penjara

BANGKOK – Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, pada Senin (11/5/2026) telah dibebaskan dari penjara setelah sekitar delapan bulan mendekam di balik jeruji besi. Pembebasan tersebut menyusul putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia secara tidak sah sempat tinggal di rumah sakit untuk menghindari hukuman penjara.

Miliarder berusia 76 tahun ini telah mengubah dan mendominasi politik Thailand selama seperempat abad, tetapi pengaruhnya menurun akhir-akhir ini setelah dipenjarakan dan menyusul kinerja pemilu terburuk yang pernah tercatat dari Partai Pheu Thai yang dulunya tangguh pada awal tahun ini.

Diwartakan Reuters, dengan rambut dipangkas pendek dan mengenakan kemeja putih sederhana, Thaksin keluar dari penjara sekitar pukul 07.40 pagi waktu setempat. Ia langsung dikelilingi oleh anggota keluarganya, termasuk putrinya, Paetongtarn Shinawatra, yang dicopot dari jabatannya sebagai perdana menteri melalui perintah pengadilan pada Agustus lalu.

Ratusan pendukung yang telah berkerumun di luar Penjara Pusat Klong Prem, Bangkok, sejak dini hari Senin meneriakkan "Kami mencintai Thaksin" saat ia menyapa mereka. Thaksin diketahui telah menjalani sekitar dua pertiga masa hukumannya sebelum akhirnya dibebaskan bersyarat.

Setelah 15 tahun mengasingkan diri, Thaksin kembali ke Thailand pada 2023 untuk menghadapi hukuman delapan tahun penjara atas kasus konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan saat menjabat sebagai perdana menteri pada periode 2001–2006. Hukuman ini kemudian dikurangi menjadi satu tahun oleh raja.

Namun, ia hanya menghabiskan beberapa jam di penjara sebelum dipindahkan ke sayap VIP sebuah rumah sakit dengan alasan masalah kesehatan jantung. Pada September tahun lalu, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Thaksin harus menjalani hukuman tersebut di dalam penjara, setelah menyimpulkan bahwa ia dan dokternya sengaja memperpanjang masa perawatan di rumah sakit dengan operasi yang tidak perlu.

Kini, ia diwajibkan untuk mengenakan alat pemantau elektronik (gelang kaki) selama sisa masa hukumannya.

(Rahman Asmardika)

