Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Sukses Uji Coba ICBM Sarmat, Diklaim sebagai Rudal ‘Terkuat di Dunia’

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |14:22 WIB
Rusia Sukses Uji Coba ICBM Sarmat, Diklaim sebagai Rudal ‘Terkuat di Dunia’
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Rusia telah melakukan uji tembak rudal balistik antarbenua (Intercontinental Ballistic Missile/ICBM) baru, yang digambarkan oleh Presiden Vladimir Putin sebagai rudal “terkuat” di dunia. Rudal Sarmat berkemampuan nuklir yang diuji coba ini diklaim mampu menembus semua sistem pertahanan antirudal yang ada saat ini maupun di masa depan.

Dalam rekaman yang disiarkan televisi pemerintah, Komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia, Sergei Karakayev, melaporkan kepada Presiden Putin mengenai keberhasilan peluncuran yang dilakukan pada Selasa (12/5/2026). Putin menyatakan bahwa rudal Sarmat akan mulai beroperasi dalam tugas tempur pada akhir tahun ini.

“Ini adalah rudal paling ampuh di dunia,” kata Putin dalam pernyataan yang disiarkan televisi, sebagaimana dilansir Al Jazeera. Ia menambahkan bahwa daya ledak hulu ledak Sarmat lebih dari empat kali lipat dibandingkan rudal milik Barat lainnya.

Putin menjelaskan bahwa Sarmat mampu melakukan penerbangan suborbital yang memberikan jangkauan lebih dari 35.000 km (21.750 mil). Hal ini diklaim memungkinkannya menembus berbagai sistem pertahanan global.

Bertahun-tahun Pengembangan

Pengembangan Sarmat dimulai sejak 2011. Sebelum uji coba pada Selasa lalu, rudal ini dilaporkan hanya memiliki satu catatan uji coba yang berhasil dan sempat mengalami insiden ledakan besar selama uji coba yang gagal pada 2024.

Diberi nama “Satan II” oleh pihak Barat, Sarmat diproyeksikan untuk menggantikan sekitar 40 rudal Voyevoda buatan era Uni Soviet. Putin menegaskan bahwa Sarmat memiliki kekuatan yang setara dengan Voyevoda, namun dengan tingkat presisi yang jauh lebih tinggi.

Uji coba tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran atas runtuhnya arsitektur pengendalian senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Perjanjian New START, pakta terakhir yang membatasi hulu ledak strategis dan sistem pengiriman, telah berakhir pada Februari lalu. Kondisi ini meninggalkan dua kekuatan nuklir terbesar dunia tanpa batasan formal untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah abad.

Meskipun Moskow dan Washington sepakat untuk melanjutkan dialog militer tingkat tinggi, hingga kini belum ada tanda-tanda kemajuan menuju perjanjian pengganti.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/18/3214918//menteri_luar_negeri_iran_abbas_araghchi-SKMq_large.jpg
Menlu Iran Araghchi Kunjungi Rusia, Temui Putin di Tengah Ketegangan Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213552//minyak_dunia-lnLe_large.jpg
Daftar Negara yang Beli Minyak dari Rusia, Indonesia Menyusul? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/18/3213544//ilustrasi-fUOF_large.jpg
Korut Uji Coba Rudal Balistik Berhulu Ledak Bom Kluster
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/320/3213035//bahlil-MVUu_large.jpg
Bahlil Sebut Rusia Siap Kirim Minyak ke RI Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212918//bahlil-hk45_large.jpg
Bahlil soal Rusia Bangun Gudang Penyimpanan BBM di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/320/3212916//bahlil-N8Ag_large.jpg
Indonesia Beli Minyak dari Rusia, Bahlil: Kita Ambil yang Menguntungkan Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement