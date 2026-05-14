Long Weekend, Jalur Puncak Normal 2 Arah Sore Ini

JAKARTA - Polisi menyatakan bahwa arus lalu lintas (lalin) di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat (Jabar), di momentum long weekend kenaikan Yesus Kristus berjalan normal pada sore hari ini.

"Sudah berlaku normal 2 arah sejak pukul 16.00," kata Kasat Lantas Polres Bogor, Iptu Afif Widhi Ananto, Kamis (14/5/2026).

Menurut Afif, arus Lalin berjalan normal untuk mengarah ke Puncak maupun Jakarta. "Lalin sudah normal," ujarnya.

Afif menyebut, berdasarkan catatan hingga sore ini, arus kendaraan yang melintas di Jalur Puncak saat libur panjang hari pertama mengalami peningkatan.

"Untuk di hari pertama Long weekend kendaraan meningkat sebesar 20 persen dibandingkan Weekend di minggu sebelumnya," pungkasnya.



(Awaludin)

