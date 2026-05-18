HOME NEWS NASIONAL

Kemlu RI: 10 Kapal Misi Kemanusiaan Ditangkap Israel, Ada WNI di Dalamnya

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |20:43 WIB
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang (foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengecam keras tindakan militer Israel, yang mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur.

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang menyatakan, sejauh ini terdapat 10 kapal yang terkonfirmasi ditangkap, di antaranya kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.

"Berdasarkan informasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), di kapal Josef terdapat seorang WNI atas nama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi dari GPCI-Rumah Zakat," kata Yvonne, Senin (18/5/2026).

Ia mengungkapkan, kapal yang membawa salah satu jurnalis Republika, Bambang Noroyono alias Abeng, hingga saat ini masih berusaha dihubungi.

"Situasi di lapangan masih sangat dinamis dan kemungkinan perkembangan tetap perlu diantisipasi," ujarnya.

 

