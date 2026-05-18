Polisi Ungkap Motif Pelaku Penyekapan di Cakung

JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap motif pelaku penyekapan terhadap seorang pemuda bernama Rizky Nur Aldriansyah (29), di sebuah showroom motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

Kasat Resmob Bareskrim Polri, Kombes Arsya Khadafi menjelaskan bahwa, peristiwa itu terjadi lantaran korban menunggak cicilan pembelian sepeda motor selama dua bulan.

"Masalah utang piutang pembelian motor. (Korban beli) 1 motor PCX sekitar Rp30 juta, jadi korban ini nyicil ke pihak shoowroom, terus telat bayar 2 bulan," kata Arsya, Senin (18/5/2026).

Arsya merinci biaya cicilan yang harus dibayar korban yakni Rp1.670.000 per bulan. Sehingga, total angsuran yang belum dibayar oleh korban senilai Rp3.340.000.