Cerita WNI Rombongan Kemanusiaan ke Gaza: Sekoci Israel Memburu Kapal Kami

JAKARTA - Relawan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Herman Budiyanto, menceritakan detik-detik kapal perang Zionis Israel mengejar kapal-kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2.0.

Menurutnya, pada malam sebelum beredarnya kabar intersepsi kapal, sejumlah drone terlihat memantau rombongan tersebut. Keesokan paginya, dua kapal perang militer Israel (IDF) mendekat ke arah rombongan.

"Kemudian pagi hari muncul dua kapal perang dari IDF. Kapal-kapal itu menurunkan sekoci yang bergerak mendekati dan mengejar kapal-kapal kami," kata Herman secara virtual, Senin (18/5/2026).

Dalam misi ini, Herman berlayar menggunakan Kapal Zapyro bersama satu WNI lainnya, Ronggo Wirasanu.

Herman melanjutkan, kapal yang ditumpanginya berhasil menghindari pengejaran tentara Zionis Israel berkat kepiawaian kru kapal.

"Mereka mampu bermanuver dan melakukan penghindaran dari sasaran pengejaran IDF. Tentu ini juga berkat pertolongan Allah dan doa seluruh warga Indonesia di mana pun berada," ujarnya.