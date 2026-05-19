Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita WNI Rombongan Kemanusiaan ke Gaza: Sekoci Israel Memburu Kapal Kami

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |07:49 WIB
Cerita WNI Rombongan Kemanusiaan ke Gaza: Sekoci Israel Memburu Kapal Kami
Relawan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Herman Budiyanto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Herman Budiyanto, menceritakan detik-detik kapal perang Zionis Israel mengejar kapal-kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2.0.

Menurutnya, pada malam sebelum beredarnya kabar intersepsi kapal, sejumlah drone terlihat memantau rombongan tersebut. Keesokan paginya, dua kapal perang militer Israel (IDF) mendekat ke arah rombongan.

"Kemudian pagi hari muncul dua kapal perang dari IDF. Kapal-kapal itu menurunkan sekoci yang bergerak mendekati dan mengejar kapal-kapal kami," kata Herman secara virtual, Senin (18/5/2026).

Dalam misi ini, Herman berlayar menggunakan Kapal Zapyro bersama satu WNI lainnya, Ronggo Wirasanu.

Herman melanjutkan, kapal yang ditumpanginya berhasil menghindari pengejaran tentara Zionis Israel berkat kepiawaian kru kapal.

"Mereka mampu bermanuver dan melakukan penghindaran dari sasaran pengejaran IDF. Tentu ini juga berkat pertolongan Allah dan doa seluruh warga Indonesia di mana pun berada," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/18/3219268//pm_malaysia_anwar_ibrahim-qRz0_large.jpg
Anwar Ibrahim Kecam Israel Tahan Aktivis Kemanusiaan Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/18/3219218//dubes_palestina-rhcZ_large.jpg
Serangan Israel Tak Berhenti, Dubes Palestina: Perjuangan Tak Akan Berhenti Sampai Merdeka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219241//yvonne_mewengkang-ouwg_large.jpg
Kemlu RI: 10 Kapal Misi Kemanusiaan Ditangkap Israel, Ada WNI di Dalamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/18/3219203//dubes_palestina_abdalfatah_alsattari-OlJ0_large.jpg
Peringati 78 Tahun Hari Nakba, Dubes Palestina Sampaikan Pesan Penting kepada Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219191//viral-ASQR_large.jpg
2 Jurnalis Indonesia Ditangkap Zionis Israel saat Menuju Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/18/3218899//israel-WQHC_large.jpg
Ledakan Keras Disertai Kebakaran Guncang Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement