Prabowo: Bangsa Indonesia Pernah Ditempatkan "Di Bawah Anjing" oleh Penjajah!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |11:04 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung sejarah panjang penjajahan dan imperialisme yang pernah dialami bangsa Indonesia, saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

"Sekarang saya minta waktu, untuk menyampaikan hal yang fundamental tentang perekonomian kita. Saya merasa hal ini harus saya sampaikan dari eksekutif kepada legislatif dan pimpinan lembaga tinggi negara," kata Prabowo.

Prabowo kemudian mengajak seluruh pihak berani menghadapi tantangan dan kekurangan dalam pengelolaan ekonomi negara. Menurutnya, para pendiri bangsa telah merumuskan dasar-dasar ekonomi nasional berdasarkan pengalaman pahit penjajahan. 

"Marilah kita berani untuk menghadapi masalah walaupun itu merupakan tantangan, hambatan atau kekurangan," ujarnya.

Prabowo pun mengatakan, bahwa pengelolaan ekonomi negara Indonesia sesungguhnya telah dirumuskan oleh para pendiri-pendiri bangsa. Ia menilai para pendiri bangsa memahami secara langsung bagaimana bangsa Indonesia pernah dihina, diperbudak, hingga kehilangan harga diri akibat imperialisme.

“Para pendiri-pendiri bangsa kita bukan orang-orang yang lugu atau naif mereka merasakan penjajahan mereka merasakan dijajah mereka merasakan dihina, mereka merasakan diperbudak, mereka merasakan dirampas kehormatan, dirampas harga diri, dirampas dignity bangsa Indonesia. Mereka menyaksikan dan merasakan dihilangkan segala kehormatan, segala kepercayaan diri kepada bangsa, kepada budaya kepada sejarah kita. Mereka merasakan apa artinya imperialisme itu. Mereka merasakan bahwa bangsa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing,” kata Prabowo.

 

Berita Terkait
Prabowo Targetkan Ekonomi RI Tumbuh hingga 6,5 Persen di 2027
Puan: Rapat Paripurna Hari Sangat Spesial, Dihadiri Langsung Presiden RI
Ketua DPR Ungkap 6 Poin Strategis KEM-PPKF 2027
Alasan Prabowo Ingin Sampaikan Langsung Kebijakan Ekonomi
Rapat Paripurna ke-19 DPR Dihadiri 451Anggota Dewan 
Momen Prabowo dan Gibran Foto Bareng Pimpinan DPR Jelang Rapat Paripurna
