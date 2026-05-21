Peringatan 28 Tahun Reformasi di Jaktim Bersama Aktivis Mendadak Dibatalkan

JAKARTA - Kegiatan diskusi dalam peringatan 28 tahun Reformasi 1998 yang digelar di salah satu gedung University Training Center (UTC)-UNJ atau Hotel Naraya di wilayah Rawamangun, Jakarta Timur, mendadak dibatalkan.

Hal itu dibenarkan akademisi sosiolog politik UNJ, Ubedilah Badrun. Ubedilah menuturkan, pembatalan itu dilakukan pada Kamis sore tadi.

“Iya benar, kami mendapatkan surat pembatalan sepihak dari General Manager Naraya,” kata Ubedilah saat dikonfirmasi, Kamis (21/5/2026).

Ia menjelaskan, kegiatan itu sejatinya dihadiri para profesor mulai dari Prof. Sukidi, Prof. Otib Satibi, Prof. Anthony Budiawan, Dipo Sayria Ramli, Kusfisrdi, A.W. Kamal, juga dihadiri Ketua BEM UNJ Ardiansyah, Ketua BEM Universitas Brawijaya Azhar Zidan, dan Koordinator Pusat BEM SI Muzammil.

“Termasuk tokoh antikorupsi Abraham Samad, juga dihadiri ratusan mahasiswa dan sejumlah pentolan aktivis 98,” ujar dia.