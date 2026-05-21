Massa Ojol Mulai Padati Jalan Medan Merdeka Selatan Jakpus, Lalin Padat

JAKARTA - Massa aksi dari Forum Komunikasi Ojol Tertindas (Forkot) tiba di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/5/2026) sekitar pukul 13.30 WIB. Kedatangan massa aksi membuat polisi melakukan penutupan sebagian ruas jalan di lokasi.

Pantauan di lapangan, penutupan dilakukan dengan memasang traffic barrier serta menempatkan barisan polisi wanita (Polwan) yang membawa banner berisi imbauan persuasif agar aksi berlangsung damai.

Kendaraan masih dapat melintas, namun hanya melalui satu jalur yang dibuka petugas.

Kondisi tersebut memicu kepadatan kendaraan, khususnya dari arah Balai Kota menuju kawasan Air Mancur Bundaran MH Thamrin. Sementara arus lalu lintas dari arah sebaliknya terpantau relatif lancar.

Petugas kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi untuk mengawal jalannya aksi demonstrasi pengemudi ojek online atau ojol tersebut.