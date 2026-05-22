Hasil Lelang Capai Rp997 Miliar, Jaksa Agung: Kita Serahkan ke Kas Negara untuk Kepentingan Rakyat!

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, Badan Pemulihan Aset (BPA) Fair 2026 menjadi wujud nyata komitmen Kejaksaan dalam memperkuat tata kelola pemulihan aset negara yang transparan, akuntabel, profesional , serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pemulihan Aset untuk Kesempurnaan Keadilan, mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum Kejaksaan saat ini,” ujar Burhanuddin saat menutup BPA Fair di Jakarta, dikutip, Jumat (22/5/2026).

Dikatakannya, paradigma penegakan hukum Kejaksaan saat ini tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi menjadikan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama.

“Keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari lamanya hukuman penjara, melainkan dari seberapa besar kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan," tegasnya.

Dia juga menambahkan bahwa seluruh hasil lelang ini nantinya akan diserahkan secara resmi ke kas negara sebagai penerimaan negara yang akan langsung didekasikan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Kepala Badan Pemulihan Aset Kuntadi menyebut, pihaknya berkolaborasi bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan ini kata dia telah berjalan lancar, tertib, aman, serta melampaui ekspektasi.

“Selain melelang barang rampasan negara, BPA Fair kali ini juga menghadirkan inovasi baru dengan mengangkat karya pelukis berbakat dan instrumen musik sebagai objek lelang bernilai tinggi, memposisikan seni dan musik sebagai aset budaya yang bernilai investasi jangka panjang,” ujarnya.