Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selidiki Tambang Ilegal di Nunukan, Kejaksaan Panggil Sejumlah Saksi

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |14:14 WIB
Selidiki Tambang Ilegal di Nunukan, Kejaksaan Panggil Sejumlah Saksi
Ilustrasi Tambang Ilegal/IMG
A
A
A

JAKARTA - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara (Pidsus Kejati Kaltara) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk menyelidiki dugaan pertambangan ilegal daerah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kaltara, Andi Sugandi mengatakan, sejumlah saksi dipanggil secara marathon.

Saksi yang dipanggil adalah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal (Ditjen); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK); serta Dirut PT SIP KM.

"Tim penyidik telah memanggil secara patut terhadap saksi-saksi tersebut yang terdiri dari pihak kementerian maupun pihak perusahaan," kata Andi kepada wartawan pada Jumat (29/5/2026).

“Beberapa orang saksi yang dipanggil dari Kementerian LHK, maupun dari perusahaan yaitu saudara KM namun tidak memenuhi panggilan tanpa memberikan informasi keterangan alasan ketidakhadirannya,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kejaksaan Tambang Tambang Ilegal
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221254//saut_situmorang-UK8Q_large.jpg
Eks Pimpinan KPK Yakin Kejagung Usut Tuntas Korupsi Izin Tambang di Kalbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/320/3220348//tambang-EC0u_large.jpg
PT DSI Tak Akan Ganggu Kontrak Ekspor Perusahaan Tambang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219123//kejaksaan_lelang_308_aset_rampasan_korupsi-Rs6z_large.JPG
Kejaksaan Lelang 308 Aset Rampasan Korupsi dan Pidana di BPA Fair 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/320/3218885//tambang-dkIy_large.jpg
Tambang Emas Ilegal Rp200 Miliar Libatkan TKA China, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/320/3218636//tambang_emas_ilegal-sFL8_large.jpg
ESDM Investigasi WN China Kerja di Tambang Emas Ilegal Senilai Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218359//tambang-O5uD_large.jpg
Wajib Olah Limbah Ramah Lingkungan, Backfilling Dinilai Tepat Diterapkan di Tambang RI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement