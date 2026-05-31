Arus Balik Mulai Mengalir, Lebih dari 40 Ribu Penumpang Kereta Tiba di Jakarta

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |12:50 WIB
Arus balik libur panjang (Foto: Okezone)
JAKARTA – Arus balik libur panjang Waisak, Iduladha, dan Hari Lahir Pancasila mulai terlihat di wilayah PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta. Hingga Minggu (31/5/2026) pukul 09.00 WIB, jumlah penumpang yang tiba di berbagai stasiun wilayah Daop 1 Jakarta mencapai 40.714 orang.

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan penumpang yang berangkat pada hari yang sama, yakni sebanyak 26.564 orang.

“Pada tanggal 31 Mei 2026, jumlah kedatangan penumpang di wilayah Daop 1 Jakarta sebesar 40.714 orang, sedangkan keberangkatan tercatat sebanyak 26.564 penumpang,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, Minggu (31/5/2026).

Berdasarkan data KAI Daop 1 Jakarta, Stasiun Gambir menjadi titik kedatangan tertinggi dengan 14.493 penumpang. Posisi berikutnya ditempati Stasiun Pasar Senen yang menerima 13.674 penumpang.

Sementara itu, jumlah kedatangan di Stasiun Jatinegara mencapai 4.908 penumpang, Bekasi 4.810 penumpang, Cikarang 1.466 penumpang, Karawang 646 penumpang, dan Cikampek 646 penumpang.

Untuk keberangkatan, Stasiun Pasar Senen mencatat jumlah tertinggi dengan 9.966 penumpang, disusul Stasiun Gambir sebanyak 7.616 penumpang. Kemudian Bekasi 4.378 penumpang, Jatinegara 2.027 penumpang, Cikarang 1.336 penumpang, Karawang 649 penumpang, dan Cikampek 592 penumpang.

 

