Kepala BPIP Pimpin Upacara Penurunan Bendera Hari Lahir Pancasila

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi memimpin upacara penurunan Bendera Merah Putih Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Jakarta Pusat, pada Senin (1/6/2026) sore.

Terlihat suasana penurunan Bendera Merah Putih pada Hari Lahir Pancasila berlangsung khidmat. Selanjutnya, proses penurunan Bendera Merah Putih dilakukan pasukan Paskibraka.

Diketahui, pada Senin pagi tadi, Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila. Dalam upacara tersebut, Presiden dan Wakil Presiden terdahulu turut hadir.

Mereka adalah Presiden ke-5 yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, dan Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menegaskan Pancasila bukan hanya sekadar dokumen sejarah dan slogan semata.