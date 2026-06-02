HOME NEWS NASIONAL

Pesan Prabowo ke Siswa SMPN 111 Jakbar: Belajar yang Baik 

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |17:10 WIB
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Suasana pagi di SMP Negeri 111 Jakarta Barat tampak berbeda dari biasanya. Aktivitas belajar yang umumnya berlangsung rutin mendadak diwarnai kejutan istimewa dengan kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejak pagi, antusiasme terlihat dari wajah para guru dan siswa yang menantikan kedatangan Presiden. Mereka berbaris dengan tertib untuk menyambut momen langka ketika Kepala Negara hadir langsung di lingkungan sekolah.

Setibanya di lokasi, Prabowo memasuki area sekolah dengan senyum hangat. Ia menyapa para guru dan siswa sebelum berkeliling meninjau sejumlah ruang kelas.

“Selamat pagi,” ujar Prabowo yang langsung disambut dengan penuh semangat oleh para siswa-siswi di ruang kelas, Selasa (2/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo melihat secara langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang tengah berlangsung. Para siswa tampak menikmati hidangan yang disajikan dengan tertib. Presiden juga menyempatkan diri berinteraksi dengan para pelajar untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap program tersebut.

“Makannya enak ga?” tanya Prabowo. “Enak,” jawab para murid serempak.

 

Berita Terkait
