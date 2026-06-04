Kepala BGN Nanik: Mayjen Trenggono Sudah Mundur dari TNI!

JAKARTA - Mayor Jenderal TNI Trenggono dipilih menjadi salah satu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini, ia diketahui sedang memproses pengunduran dirinya dari dinas militer.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala BGN, Nanik S Deyang, saat memperkenalkan jajaran pimpinan barunya.

"Sebelah saya Mayjen TNI Trenggono. Sebelum ditanyakan TNI aktif, sudah diajukan proses pengunduran diri dan mungkin dalam waktu dekat beliau pensiun," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Sebelum dipercaya masuk ke jajaran pimpinan BGN, Trenggono diketahui menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas.

Dalam kesempatan tersebut, Nanik juga memperkenalkan latar belakang dirinya. Ia menegaskan bahwa dirinya merupakan seorang akademisi di bidang sains.

"Saya Nanik S Deyang, Sarjana Biologi. Tadinya Wakil Kepala BGN," ucapnya.

Selain Trenggono, Nanik juga memperkenalkan Agustina Arumsari yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN lainnya.