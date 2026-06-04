Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepala BGN Nanik: Mayjen Trenggono Sudah Mundur dari TNI!

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |18:12 WIB
Kepala BGN Nanik: Mayjen Trenggono Sudah Mundur dari TNI!
Kepala BGN Nanik: Mayjen Trenggono Sudah Mundur dari TNI/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mayor Jenderal TNI Trenggono dipilih menjadi salah satu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini, ia diketahui sedang memproses pengunduran dirinya dari dinas militer.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala BGN, Nanik S Deyang, saat memperkenalkan jajaran pimpinan barunya.

"Sebelah saya Mayjen TNI Trenggono. Sebelum ditanyakan TNI aktif, sudah diajukan proses pengunduran diri dan mungkin dalam waktu dekat beliau pensiun," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Sebelum dipercaya masuk ke jajaran pimpinan BGN, Trenggono diketahui menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas.

Dalam kesempatan tersebut, Nanik juga memperkenalkan latar belakang dirinya. Ia menegaskan bahwa dirinya merupakan seorang akademisi di bidang sains.

"Saya Nanik S Deyang, Sarjana Biologi. Tadinya Wakil Kepala BGN," ucapnya.

Selain Trenggono, Nanik juga memperkenalkan Agustina Arumsari yang ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222586//kpk-xtEJ_large.jpg
Sindiran Menohok Noel ke Tersangka Korupsi MBG Dadan Cs: Memprihatinkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222582//viral-MFTW_large.jpg
Korupsi MBG, Kejagung Dalami Jumlah SPPG yang Terafiliasi Dadan Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222561//dadan_hindayana-FDhB_large.jpg
Kejagung Tangkap Dadan Cs, Korupsi BGN Perlu Diusut hingga Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222543//dpr_ri-6sxw_large.jpg
DPR Perketat Audit BGN Usai Korupsi Dadan Cs Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222539//dadan_hindayana-U26D_large.jpg
Kejagung: Proyek Motor Listrik Rp1 Triliun BGN Jatuh ke Vendor yang Tak Penuhi Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/337/3222534//dadan-3pw0_large.jpg
Dadan Cs Ditangkap, Pengamat: Bukti Pemberantasan Korupsi Tak Pandang Bulu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement