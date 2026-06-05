MNC Vision Network dan MNC Peduli Salurkan Bantuan di Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia

MNC Peduli dan MNC Vision menyalurkan bantuan bagi anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia Depok, Jawa Barat.

DEPOK - PT MNC Vision Network Tbk. bersama MNC Peduli kembali menunjukkan komitmen dan kepedulian dalam dunia pendidikan serta kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Indonesia. Salah satunya dengan bersilaturahmi dan berbagi bersama anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia Depok, Jawa Barat.

Silaturahmi dan pemberian santunan itu dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026. Tidak hanya memberikan bantuan, acara juga berlangsung khidmat dengan adanya sesi pengajian dan pembacaan selawat bersama serta berbincang ramah dengan para anak yatim piatu di panti asuhan tersebut.

Chief Technology Officer DTH Business PT MNC Vision Network Tbk., Ferry Aryanto, mengatakan bahwa bantuan yang diberikan kepada sekitar 70 anak yatim piatu tersebut berupa seragam sekolah, bingkisan, dan sembako yang bermanfaat bagi keberjalanan pendidikan serta pengasuhan mereka di Panti Asuhan Anak Ceria Indonesia.

“Hari ini kami memberikan bantuan berupa seragam sekolah dan juga bingkisan dan sembako yang mudah-mudahan dapat membantu meringankan kebutuhan dari warga Panti Asuhan ini,” kata Ferry saat diwawancarai, Jumat (5/6/2026).

Selain itu, silaturahmi dan penyaluran bantuan ini juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan hadir dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, khususnya dari segi sosial dan pendidikan.

Ia berharap, adanya bantuan tersebut menjadi satu hal yang memberikan dampak positif. Di sisi lain, Ferry juga menginginkan agar kegiatan serupa bisa dilakukan secara berkelanjutan di lokasi lainnya.

“Dan mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang berkesinambungan supaya juga mendapat lebih banyak juga atensi dari para pemirsa dan juga atensi dari MNC Peduli. Sehingga nanti kami juga bisa memberikan bantuan lebih banyak lagi dan juga ke tempat yang juga lebih beragam,” pungkas dia.

(Rahman Asmardika)

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