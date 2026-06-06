Catat! Prabowo Ingatkan Kembali Jajarannya untuk Tidak Korupsi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berulang kali berpesan kepada seluruh jajarannya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan, tugas berat saat ini adalah harus melawan korupsi.

Pesan Prabowo tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu (6/6/2026).

“Berulang kali juga sudah saya sampaikan bahwa berulang kali Pak Presiden terus mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa salah satu tugas berat kita ini kan adalah melawan yang namanya tindak pidana korupsi,” ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, bahwa melawan korupsi harus dimulai dari jajaran pemerintah yang telah diberikan amanah oleh rakyat.

“Yang itu harus dimulai dari kita, dari jajaran pemerintah yang sedang diberi amanah, dari jajaran kabinet, dari seluruh kementerian dan lembaga, dan sebenarnya juga bagi kita semua gitu,"ujarnya.

"Karena beliau kan (Prabowo Subianto) sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan,” lanjut Prasetyo.