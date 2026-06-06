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Prabowo Belum Ada Rencana Canti Pengganti Silmy Karim Usai Ditahan KPK

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |12:09 WIB
Prabowo Belum Ada Rencana Canti Pengganti Silmy Karim Usai Ditahan KPK
Prabowo Belum Ada Rencana Canti Pengganti Silmy Karim
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto belum bisa memastikan cari pengganti untuk mengisi kursi wakil Menteri Imigrasi dan pemasyaratan (Wamenimipas) usai Silmy Karim ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Silmy Karim ditahan karena menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

"Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan," kata Mensesneg Prasetyo.

Karena kata dia, posisi Silmy Karim juga merupakan Wakil Menteri. Sehingga, belum ada urgensi yang mengharuskan Presiden Prabowo Subianto segera mencari penggantinya.

"Artinya kegiatan atau tugas kementerian tersebut yang dijalankan oleh menterinya masih dapat berjalan dengan apa namanya normal gitu," ujarnya.

 

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