Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Tetapkan Dadan CS Tersangka Jadi Bukti Hukum Tak Pandang Bulu

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |19:23 WIB
Kejagung Tetapkan Dadan CS Tersangka Jadi Bukti Hukum Tak Pandang Bulu
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana ditangkap Kejagung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) terkait kasus dugaan korupsi dianggap sebagai bukti independen dalam penegakan hukum. Sebab, tanpa memandang jabatan maupun kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan.

Setidaknya ada tiga pucuk pimpinan BGN yang ditangkap Kejagung, meliputi eks Kepala BGN Dadan Hindayana (DH), dan dua wakilnya, Lodewjk Pusung (LP) dan Sony Sonjaya (SS).

“Ditetapkannya DH, SS dan LP sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan tidaklah mengejutkan karena banyak pihak sebelumnya sudah mencium bau busuk dan praktek korupsi di Badan Gizi Nasional tersebut. Bahkan, di tingkat menengah dan bawah di BGN tersebut juga diduga cukup banyak pihak-pihak yang terlibat dengan perbuatan serupa,” kata Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan Anwar Abbas, dikutip Senin (8/6/2026).

Ia menilai penanganan kasus yang melibatkan pejabat tinggi BGN menjadi bukti bahwa proses penegakan hukum tetap berjalan terhadap siapa pun yang diduga terlibat pelanggaran hukum. Untuk itu, tindakan Kejagung patut mendapat dukungan dari masyarakat.

“Oleh karena itu kita sangat patut memberikan apresiasi kepada pihak Kejaksaan yang telah menangkap dan menersangkakan pentolan-pentolan puncak dari Badan Gizi Nasional tersebut,” katanya.

Anwar juga menyoroti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang selama ini berulang kali menyampaikan tekad untuk memberantas korupsi. Namun, ia merasa heran mengapa masih ada pihak yang nekat melakukan korupsi.

“Kita memang heran mengapa mereka-mereka masih saja berani melakukan tindak kotor tersebut padahal Prabowo sebagai Presiden sudah berkali-kali bicara secara terbuka kepada rakyat bahwa dia akan memberantas praktek korupsi secara bersungguh-sungguh. Jadi apa yang mereka lakukan ini jelas-jelas merupakan pelecehan terhadap presiden Prabowo,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/337/3223172/bgn-FfEw_large.jpg
Sikat Dadan Cs, Langkah Kejagung Sinyal Kuat Penegakan Hukum Tanpa Impunitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222893/kpk-025W_large.jpg
Sepatu Gucci hingga Ikat Pinggang LV Eks Sekda Pekanbaru Dilelang KPK, Intip Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222891/kpk-WvBQ_large.jpg
KPK Sita Porsche hingga Perhiasan saat Geledah Rumah Eks Wamen Imipas Silmy Karim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222800/kpk-rZ32_large.jpg
Geledah Rumah Silmy Karim, KPK Yakin Ada Bukti Tambahan yang Dibutuhkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222760/sony_sonjaya-6Pqu_large.jpg
Alasan Eks Waka BGN Sony Sonjaya Jadi Justice Collaborator, Sering Ditekan 'Orang Besar'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222753/sony_sonjaya-fuiQ_large.jpg
Eks Waka BGN Sony Sonjaya Bakal Ajukan Justice Collaborator, Siap Bongkar Nama-Nama Besar?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement