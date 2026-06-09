Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Geledah Kantor Wika, Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |18:49 WIB
Polri Geledah Kantor Wika, Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ilustrasi Polisi Lakukan Penggeledahan/Okezoone
A
A
A

JAKARTA - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menyita sejumlah barang bukti dokumen hingga elektronik usai melakukan penggeledahan kantor Wijaya Karya (Wika).

Kepala Tim Penyidikan Kortas Tipikor Polri Kombes Gunawan mengatakan, barang bukti yang disita berasal dari lantai 3 dan 12 yang digeledah oleh penyidik.

"Penggeledahan kita lakukan di kantor Wika di lantai 3, lantai 12 dan tentunya di lantai itu banyak ruangan-ruangan yang kita akses yang kita anggap atau duga ada bukti-bukti yang relevan," kata Gunawan di Kantor Wika, Jakarta Timur, Selasa (9/6/2026).

"Barang buktinya, dokumen-dokumen dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Ada dalam bentuk email," tambahnya.

Nantinya kata dia,  bukti yang telah disita itu akan segera dianalisis untuk digunakan dalam proses gelar perkara penentuan tersangka dalam kasus ini.

Gunawan memastikan, penetapan tersangka akan segera dilakukan supaya kasus korupsi ini tidak berlarut-larut serta memberi kepastian hukum bagi para tersangka dalam kasus ini.

"Kita ingin mempercepat proses penyidikan ini supaya tidak berlarut-larut dan nantinya bisa memberikan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223514//polri_geledah_kantor_wika-w9Jy_large.jpg
Polri Geledah Kantor Wika Terkait Dugaan Korupsi EPCC PG Assembagoes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/337/3222882//ilustrasi-IRqu_large.jpg
Polisi Periksa dan Tahan Oknum Pembeking Kampung Narkoba di Samarinda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222040//irhamni-x1DO_large.jpg
Bareskrim Tinjau Dugaan Pelanggaran Tambang di Konawe Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/340/3221628//ilustrasi-CtFJ_large.jpg
Pelaku Penggelapan Uang Rp1,2 Miliar Ditangkap, Modusnya Pura-Pura Tukar Dolar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/337/3221588//ilustrasi-bKzy_large.jpg
Asisten Pribadi YouTuber Diperiksa Bareskrim Terkait Pembelian 20 Tabung Whip Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221215//bareskrim_polri-wedD_large.jpg
Lagi, Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim soal Pernyataan Sumbar Barbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement