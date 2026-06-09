Diterima Prabowo, Dubes Negara Sahabat Siap Buka Babak Baru Kemitraan dengan Indonesia

JAKARTA - Sejumlah duta besar negara sahabat menyampaikan optimisme untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia, usai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Duta Besar Republik Panama untuk Indonesia, Bernardo Brea Rodriguez, mengaku terkesan dengan sambutan yang diterimanya sejak tiba di Indonesia. Ia berharap hubungan kedua negara semakin erat, terutama di sektor maritim, logistik, dan transportasi.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang di Indonesia, karena sejak kedatangan saya, yang saya rasakan hanyalah kehangatan, kebaikan, dan keramahan,” ujar Bernardo.

Menurutnya, Indonesia dan Panama memiliki posisi geografis strategis yang dapat menjadi modal penting untuk memperkuat kemitraan.

"Kami ingin membangun jembatan kerja sama baru di bidang maritim, logistik, dan transportasi. Saya sangat yakin kita dapat menjadi mitra yang kuat," tuturnya.

Sementara itu, Duta Besar Republik Portugal untuk Indonesia, Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria, mengatakan penugasannya di Indonesia memiliki makna personal. Ia merasa seperti kembali ke rumah saat bertugas di Tanah Air.