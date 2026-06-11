Ancaman Semakin Tinggi, Keamanan Siber Indonesia Semakin Diperkuat

Ancaman Semakin Tinggi, Keamanan Siber Indonesia Semakin Diperkuat

JAKARTA – Pesatnya perkembangan teknologi informasi mengakibatkan semakin meningkatnya ancaman siber. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata untuk mengantisipasi serangan siber.

“Kolaborasi dengan CREST International sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi talenta nasional sekaligus memperluas akses menuju pasar global" kata Ketua Umum ADIGSI Firlie Hanggodo Ganinduto di sela-sela UK–Indonesia Bilateral Meeting on Digital Economy and Cybersecurity di London, Inggris, dikutip, Kamis (11/6/2026).

Firlie mengatakan, kerja sama dengan CREST International merupakan bagian dari upaya memperluas akses pengembangan kompetensi bagi talenta dan pelaku industri keamanan siber nasional.

Pihaknya berkomitmen mendorong pertumbuhan industri keamanan siber Indonesia. Karena itu akan ditindaklanjuti melalui sejumlah program. Salah satunya penguatan kapabilitas pelaku industri keamanan siber di Indonesia.

“Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme sektor keamanan siber nasional yang terus berkembang seiring percepatan transformasi digital,” pungkasnya.