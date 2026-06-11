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Hari Lingkungan Hidup, Lampu di Sejumlah Kawasan Jakarta Akan Dipadamkan Selama 1 Jam

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |14:05 WIB
Hari Lingkungan Hidup, Lampu di Sejumlah Kawasan Jakarta Akan Dipadamkan Selama 1 Jam
Ilustrasi pemadaman Hari Lingkungan Hidup (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan pemadaman lampu selama 60 menit di sejumlah kawasan Ibu Kota pada Sabtu 13 Juni 2026 pukul 20.30-21.30 WIB. Hal itu dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup sekaligus mengajak masyarakat menghemat energi dan mengurangi emisi karbon.

"Hanya dengan memadamkan lampu selama 60 menit, kita bisa memberikan ruang bernapas yang besar bagi bumi kita," tulis akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta, @dkijakarta, dikutip pada Kamis (11/6/2026).

Pemprov DKI Jakarta menyebut aksi serentak yang dilakukan di lima wilayah kota administrasi Jakarta itu bukan sekadar simbolis, melainkan langkah nyata untuk menghemat energi dan menekan emisi karbon. Dalam unggahan tersebut, masyarakat juga diajak berpartisipasi dengan memadamkan lampu selama satu jam pada waktu yang telah ditentukan.

Pemadaman lampu akan dilakukan di seluruh bangunan dan gedung kantor Pemprov DKI Jakarta. Namun, kebijakan itu tidak berlaku bagi fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Selain gedung pemerintah, sejumlah gedung milik swasta, gedung komersial, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, dan apartemen juga menjadi bagian dari pelaksanaan aksi hemat energi tersebut.

Di Jakarta Pusat, pemadaman lampu akan dilakukan di Jalan Sudirman dari kawasan Dukuh Atas hingga Gedung Sampoerna Strategic, Jalan MH Thamrin, kawasan Jalan Medan Merdeka, Jalan Gerbang Pemuda hingga Jalan Asia Afrika, halaman Kantor Balai Kota, serta Kantor Wali Kota Jakarta Pusat.

Sementara di Jakarta Utara, pemadaman mencakup Jalan Yos Sudarso, Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Utara, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Untuk kawasan Jakarta Timur, pemadaman akan dilakukan di Jalan Dr. Sumarno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Timur.

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