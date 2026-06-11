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Viral! Pria Lecehkan Anjing di Kafe Jakarta Utara, Polisi Periksa Pelaku

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |18:48 WIB
Viral! Pria Lecehkan Anjing di Kafe Jakarta Utara, Polisi Periksa Pelaku
Pria Lecehkan Anjing di Kafe Jakarta Utara
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JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan dugaan tindakan tak senonoh seorang pria terhadap seekor anjing di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, viral di media sosial.

Aksi tersebut menimbulkan kecaman warganet. Pria tersebut tampak berada di sebuah kafe dan berinteraksi dengan seekor anjing. Namun, narasi yang beredar menyebut aksi memperlihatkan pelecehan terhadap hewan tersebut.

Polsek Penjaringan saat ini sedang melakukan penyelidikan. Polisi menyatakan, pria yang diduga terlibat dalam kasus itu telah dimintai keterangan.

Kapolsek Penjaringan, AKBO Agta Wijaya mengungkapkan, proses pendalaman masih terus dilakukan oleh penyidik. "Sudah diperiksa, masih tahap lidik (penyelidikan)," katanya, Kamis (11/6/2026).

Meski pria tersebut sudah diperiksa, polisi belum membeberkan hasil pemeriksaan maupun detail lebih lanjut terkait perkara yang sedang ditangani.

Saat ini, penyidik masih mengumpulkan fakta dan alat bukti untuk memastikan unsur pidana dalam kasus tersebut.

 

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Topik Artikel :
anjing pelecehan viral
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