Pramono: JFK 2026 Jadi Istimewa karena Jelang HUT ke -500 tahun Jakarta

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 yang akan berlangsung selama 32 hari atau Minggu, 12 Juli 2026, bisa mencapai transaksi UMKM Rp8 triliun lebih.

"Saya sungguh berharap mudah-mudahan tahun depan lebih meriah,"ujar Pramono saat pembukaan Jakarta Fair Kemayoran, Kamis (11/6/2026) malam.

"Dan lebih banyak transaksi buat UMKM lebih dari Rp9 triliun karena tahun lalu sudah lebih dari Rp7 triliun, dan tahun ini diharapkan bisa transaksi UMKM Rp8 triliun,"lanjutnya.

Penyelenggaraan Jakarta Fair menjadi istimewa ketika pemerintah DKI Jakarta tahun depan akan menyambut HUT ke-500 tahun Jakarta.

"Saya harap Jakarta tahun depan HUT ke 500 tahun salah satu ikon Jakarta akan menjadi sebuah acara yang benar-benar diminati dan membuat masyarakat tidak hanya dari Jakarta bisa hadir dan menikmati Jakarta fair ini," tuturnya.