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Indonesia Perkuat Kerja Sama Sosial Ekonomi Perbatasan dengan Malaysia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |20:12 WIB
Indonesia Perkuat Kerja Sama Sosial Ekonomi Perbatasan dengan Malaysia
Forum kerja sama Sosek Malindo ke-19 digelar di Bandung, Jawa Barat.
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JAKARTA - Forum kerja sama sosial ekonomi antara Indonesia dan Malaysia melalui Sekretariat Bersama (Sekber) Sosek Malindo digelar di Kota Bandung, Jawa Barat. Forum internasional ke-19 ini menjadi wadah resmi untuk mempererat hubungan kedua negara.

Ketua Sekretariat Kelompok Kerja (KK) Sosek Indonesia, Amran, mengatakan bahwa forum ini mencerminkan semangat kebersamaan dua bangsa serumpun dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat di garis terdepan kedua negara.

“Persidangan Sekretariat Bersama ini memiliki peran penting bagi kedua negara dalam membahas isu-isu strategis sosial ekonomi di kawasan perbatasan. Hasilnya nanti akan dibahas lebih mendalam pada pertemuan Tim Teknis di tingkat Provinsi-Negeri, sekaligus dalam rangka mempersiapkan Sosek Malindo Tingkat Pusat,” ujar Amran, Jumat (12/6/2026).

Pejabat dari Ditjen Bina Adwil Kemendagri ini melanjutkan, beberapa isu strategis yang dibahas dalam persidangan ini salah satunya adalah operasionalisasi Pos Lintas Batas (PLB) di Temajuk, Kalimantan Barat.

“Revisi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Pertemuan Ke-18 High Level Committee Malaysia-Indonesia (HLC Malindo) pada tahun 2025, yang menekankan pentingnya pembaruan kerangka kerja Sosek Malindo agar dapat memberikan dampak yang lebih nyata dan terukur bagi kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan,” ujarnya.

"Besar harapan kami agar Persidangan Sekretariat Bersama kali ini dapat menghasilkan berbagai rekomendasi yang membangun, termasuk terkait revisi ToR KK/JKK Sosek Malindo guna meningkatkan kemajuan kerja sama perbatasan Indonesia-Malaysia," lanjut Amran.

 

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