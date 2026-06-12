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Polres Jakpus Wujudkan Harapan Deni Jadi Polisi Cilik, Beri Semangat Anak Pejuang Leukemia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |10:14 WIB
Polres Jakpus Wujudkan Harapan Deni Jadi Polisi Cilik, Beri Semangat Anak Pejuang Leukemia
Polres Metro Jakpus bersama Deni, bocah penderita Leukemia.
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JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menerima kunjungan Polisi Cilik Sahabat bersama Make-A-Wish Indonesia di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Kunjungan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan itu menjadi momen istimewa bagi Deni, seorang anak yang sedang berjuang melawan leukemia.

Deni mendapat kesempatan mewujudkan mimpinya menjadi seorang polisi. Dengan mengenakan seragam polisi, ia tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan serta berinteraksi langsung dengan anggota di Polres Metro Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung menyambut langsung kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa kehadiran Deni menjadi inspirasi sekaligus pengingat pentingnya menumbuhkan kepedulian dan empati.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kehadiran Deni memberikan semangat bagi kami semua. Semoga apa yang kami berikan hari ini dapat menjadi motivasi bagi Deni untuk terus kuat dan semangat menjalani pengobatan,” ujar Reynold.

Polres Metro Jakarta Pusat wujudkan impian bocah penderita Leukemia menjadi polisi.

Dalam kegiatan tersebut, Deni diperkenalkan dengan tugas dan fungsi kepolisian secara sederhana dan menyenangkan. Suasana berlangsung tertib, edukatif, serta penuh kehangatan, mencerminkan kedekatan antara Polri dan masyarakat, khususnya anak-anak.

Make-A-Wish Indonesia sendiri merupakan afiliasi dari organisasi internasional yang berfokus pada pengabulan harapan anak-anak usia 3 hingga 18 tahun yang mengidap penyakit kritis. Sejak berdiri pada 2024 di bawah Yayasan Mimpi Anak Bangsa Indonesia, berbagai kegiatan sosial telah dilakukan guna menghadirkan kebahagiaan serta meningkatkan semangat juang anak-anak dan keluarga mereka.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan cenderamata. Momen tersebut menjadi simbol kebersamaan sekaligus bentuk nyata dukungan Polres Metro Jakarta Pusat dalam kegiatan kemanusiaan dan pembinaan generasi muda.

(Rahman Asmardika)

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