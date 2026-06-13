Ayatollah Ali Khamenei Akan Dimakamkan pada 9 Juli

JAKARTA - Pemerintah Iran mengumumkan jadwal rangkaian upacara penghormatan dan pemakaman bagi mendiang Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang akan berlangsung pada awal hingga pertengahan Juli 2026. Informasi tersebut disampaikan media pemerintah Iran pada Sabtu (13/6/2026).

Berdasarkan jadwal yang diumumkan, upacara perpisahan akan digelar di Teheran pada 4 dan 5 Juli. Selanjutnya, prosesi pemakaman akan berlangsung di ibu kota Iran pada 6 Juli dan berlanjut ke Kota Qom pada 7 Juli.

Puncak rangkaian penghormatan akan dilaksanakan di Kota Mashhad pada 9 Juli. Khamenei dijadwalkan dimakamkan di kompleks Makam Imam Reza, salah satu situs suci terpenting bagi umat Muslim Syiah di Iran.

Pengumuman ini mengakhiri spekulasi mengenai waktu pelaksanaan pemakaman Khamenei yang sebelumnya beberapa kali mengalami penundaan. Otoritas Iran menyebut rangkaian acara akan digelar di sejumlah kota utama agar masyarakat memiliki kesempatan memberikan penghormatan terakhir kepada sosok yang memimpin Iran selama lebih dari tiga dekade.

Media pemerintah Iran juga mengundang masyarakat Iran serta para simpatisan dari berbagai negara untuk menghadiri prosesi penghormatan tersebut. Pihak penyelenggara memperkirakan upacara akan dihadiri jutaan pelayat.



(Awaludin)

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