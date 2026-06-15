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Soroti Program MBG, Emir Qatar Bakal Kunjungi Indonesia pada Akhir 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |22:30 WIB
Soroti Program MBG, Emir Qatar Bakal Kunjungi Indonesia pada Akhir 2026
Presiden Prabowo dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Sultan bin Saad Al-Muraikhi (foto: dok ist)
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JAKARTA - Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, termasuk kemajuan ekonomi Indonesia dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pujian tersebut disampaikan melalui Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Sultan bin Saad Al-Muraikhi, saat bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Pertemuan itu membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Qatar, termasuk kerja sama investasi serta persiapan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar menyampaikan salam hangat sekaligus apresiasi dari Emir Qatar kepada Presiden Prabowo.

"Emir Qatar juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo dan kemajuan ekonomi Indonesia, khususnya dukungan terhadap program kesehatan, pendidikan, dan makan bergizi," kata Teddy.

 

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