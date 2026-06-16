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Fuad Hasan Absen Pemeriksaan Korupsi Haji, KPK Minta Bukti

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |02:08 WIB
Fuad Hasan Absen Pemeriksaan Korupsi Haji, KPK Minta Bukti
Fuad Hasan Absen Pemeriksaan Korupsi Haji, KPK Minta Bukti
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Direktur Utama PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM) absen dari panggilan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 dengan alasan kondisi kesehatan. Penyidik pun meminta bukti-bukti tersebut.

"Saudara FHM kembali mengonfirmasi tidak hadir untuk hari ini karena kondisi kesehatan yang tidak fit,"kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (15/6/2026)

"Untuk itu, penyidik kemudian eh sedang meminta untuk bukti-bukti yang mendukung ketidakhadiran tersebut atas kondisi kesehatan Saudara FHM,"lanjutnya.

Hari ini merupakan ketidakhadiran Fuad yang kali kedua dari panggilan KPK. Menurut Budi, pihaknya tengah mempertimbangkan akan dilakukan penjadwalan ulang atau penerbitan surat panggilan kedua.

"Penyidik tentu akan mempertimbangkan apakah kemudian nanti akan dijadwalkan ulang kembali, mengingat sudah dua kali tidak hadir dalam penjadwalan ulang, atau kemudian penyidik nanti akan mempertimbangkan menerbitkan surat panggilan kedua, nanti kita akan eh tunggu perkembangannya," ujarnya.

 

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