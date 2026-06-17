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Korban Travel Hanania Bertambah Jadi 1.286 Orang, Total Kerugian Tembus Rp35,3 Miliar

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |11:18 WIB
Korban Travel Hanania Bertambah Jadi 1.286 Orang, Total Kerugian Tembus Rp35,3 Miliar
Kasus Penipuan (foto: freepik)
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JAKARTA - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana travel umrah Hanania Group terus bergulir. Hingga gelombang pelaporan ketiga, jumlah korban yang terdata mencapai 1.286 orang dengan total kerugian lebih dari Rp35,3 miliar.

Kuasa hukum para korban, Joddy Mulyasetya Putra, kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan tambahan ratusan korban baru yang berasal dari berbagai daerah.

"Gelombang ketiga hari ini kita sudah terdapat yang akan kita laporkan ke pihak Polda itu kurang lebih 620 pax, 620 kepala yang kemudian jadi korban," ujar Joddy di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Joddy, penambahan korban pada gelombang ketiga membuat total kerugian yang dialami para jamaah meningkat signifikan.

"Data yang kemudian sudah kami sampaikan ke Polda dari gelombang satu, dua, dan tiga itu kurang lebih sekitar ada 1.286 pax dengan total nominal Rp35.342.293.500," tuturnya.

 

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