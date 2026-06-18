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Ajak Mahasiswa Kunker ke Ende hingga Papua, Gibran: Perkuat Pengawasan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |18:35 WIB
Ajak Mahasiswa Kunker ke Ende hingga Papua, Gibran: Perkuat Pengawasan!
Gibran Ajak Mahasiswa Kunker ke Ende hingga Papua
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JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak sejumlah perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan wilayah Papua.

Kunjungan kerja ini dalam rangka memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua. Jadi, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi,” kata Gibran saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (18/6/2026).

Gibran pun menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah menyuarakan aspirasi secara damai dan memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan program-program pemerintah.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa di seluruh penjuru (tanah air). Terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya secara damai. Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi,” ujarnya.

Menurut Gibran, pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal dan terbebas dari praktik korupsi.

 

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