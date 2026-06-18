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Mantan KSAL Achmad Sutjipto Meninggal Dunia, Komisi I DPR Sampaikan Duka Cita

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |18:36 WIB
Mantan KSAL Achmad Sutjipto Meninggal Dunia, Komisi I DPR Sampaikan Duka Cita
Mantan KSAL Laksamana TNI Purnawirawan Achmad Sutjipto meninggal dunia di usia 81 tahun.
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JAKARTA - Komisi I DPR RI menyampaikan duka cita atas berpulangnya mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Purnawirawan Achmad Sutjipto di usia 81 tahun. Diketahui, Achmad Sutjipto meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan pada Kamis (18/6/2026).

Almarhum disemayamkan di kediamannya, Jalan Gading 10 Blok D No. 45 Kodamar Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya, jenazah Sutjipto dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

“Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi masa duka ini,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, almarhum Sutjipto merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk pengabdian kepada negara melalui TNI Angkatan Laut, serta berbagai peran strategis yang diembannya setelah purnatugas.

Semasa pengabdiannya, lanjut Dave, almarhum dikenal sebagai sosok prajurit yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, serta komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara.

“Kontribusi yang telah beliau berikan menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan kekuatan pertahanan nasional, khususnya di lingkungan TNI Angkatan Laut,” ujarnya.

Untuk itu, Dave menyampaikan kepergian Sutjipto tentu menjadi kehilangan bagi keluarga besar TNI, dunia kemaritiman Indonesia, serta bangsa secara keseluruhan.

“Namun demikian, nilai-nilai pengabdian, kepemimpinan, dan keteladanan yang diwariskan almarhum akan tetap menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” pungkasnya.

Perjalanan Karier Laksamana (Purn) Achmad Sutjipto

Achmad Sutjipto adalah seorang purnawirawan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Pria kelahiran 12 Mei 1945 ini memiliki karier yang cukup melesat selama di TNI AL.

 

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